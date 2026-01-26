Обжарь и съешь: картофельные шарики с начинкой из грибов. Хрустящий сюрприз с пылу с жару

Обжарь и съешь: картофельные шарики с начинкой из грибов. Хрустящий сюрприз с пылу с жару. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного перекуса или оригинальной горячей закуски.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой картофельные шарики снаружи и ароматная, сочная грибная начинка с луком и сметаной внутри.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 картофелин, 200 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, мука для панировки, 2 яйца, сухари панировочные, растительное масло для жарки.

Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без комочков и остудите. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности, посолите, поперчите, добавьте сметану и остудите. Из остывшего пюре сформируйте лепешку, выложите ложку начинки и аккуратно слепите шарик, полностью закрыв грибы. Обваляйте каждый шарик последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях. Обжарьте в разогретом масле на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной.

