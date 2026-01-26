Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:00

Обжарь и съешь: картофельные шарики с начинкой из грибов. Хрустящий сюрприз с пылу с жару

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обжарь и съешь: картофельные шарики с начинкой из грибов. Хрустящий сюрприз с пылу с жару. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного перекуса или оригинальной горячей закуски.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой картофельные шарики снаружи и ароматная, сочная грибная начинка с луком и сметаной внутри.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 картофелин, 200 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сметаны, соль, перец, мука для панировки, 2 яйца, сухари панировочные, растительное масло для жарки.

Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без комочков и остудите. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности, посолите, поперчите, добавьте сметану и остудите. Из остывшего пюре сформируйте лепешку, выложите ложку начинки и аккуратно слепите шарик, полностью закрыв грибы. Обваляйте каждый шарик последовательно в муке, взбитом яйце и сухарях. Обжарьте в разогретом масле на среднем огне до румяной корочки со всех сторон. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин
Общество
Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Общество
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Капустняк по-польски: готовим сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы
Общество
Капустняк по-польски: готовим сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
Общество
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
Тефтели в гнездах из картофельного пюре: фарш запекаю в съедобных чашечках. Подача, от которой все в восторге!
Общество
Тефтели в гнездах из картофельного пюре: фарш запекаю в съедобных чашечках. Подача, от которой все в восторге!
картофель
ужины
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредил о смертельной опасности вируса Нипах
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.