25 января 2026 в 19:38

Необычные куриные котлеты из обычных продуктов: запекаем с шапочкой для сочности

Откройте для себя рецепт необычных куриных котлет из обычных продуктов. Они запекаются с сырно-яичной шапочкой, которая придает сочности и праздничный вид.

Вкус котлет — это яркий дуэт: сочная, упругая основа из куриного фарша с кусочками сладкого болгарского перца идеально сочетается с нежнейшей, слегка запеченной верхушкой, напоминающей воздушное суфле.

Для приготовления понадобятся: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 1 средний болгарский перец, 1 ст. л. муки, соль, перец, специи по вкусу. Для сырной шапки: 150 г сметаны, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 1 ч. л. крахмала, щепотка соли. Разогрейте духовку до 190°C. Болгарский перец мелко нарежьте кубиками. В миске смешайте фарш, перец, яйцо, муку, соль и специи до однородности. Сформируйте из фарша 4–5 крупных приплюснутых котлет и выложите их на противень, застеленный пергаментом. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса: сметану, яйцо, тертый сыр, крахмал и соль до однородной консистенции. На каждую котлету выложите по 2–3 столовые ложки соуса, равномерно распределив его. Запекайте в духовке 25–30 минут, пока котлеты полностью пропекутся, а сырная шапка не подрумянится и не застынет.

Ранее стало известно, как приготовить мясо в рукаве с ананасами.

