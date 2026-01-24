Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Да, так можно было! Обалденные котлеты по-немецки — простой рецепт, который понравился всей семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти котлеты по-немецки я приготовила из любопытства — и теперь делаю их постоянно. Все вроде бы знакомо: фарш, лук, специи… Но стоит добавить квашеную капусту и отправить котлеты в духовку, как вкус получается совершенно другим. Мясо выходит очень сочным, мягким, а легкая кислинка капусты делает блюдо ярким и совсем не скучным. Даже те, кто обычно квашеную капусту не жалует, едят с удовольствием.

Ингредиенты: мясной фарш — 500 г, квашеная капуста — 200 г, репчатый лук — 1 шт., помидоры — 2 шт., яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., петрушка — 3–4 веточки.

Как готовлю: лук мелко нарезаю и смешиваю с фаршем, добавляю яйцо и панировочные сухари. Квашеную капусту хорошо отжимаю от рассола и мелко рублю — это важно, чтобы котлеты были нежными. Добавляю ее к фаршу, солю, перчу и тщательно вымешиваю массу. Формирую котлеты и выкладываю их в форму для запекания. Помидоры нарезаю кружочками и раскладываю сверху, слегка сбрызгиваю растительным маслом. Отправляю в духовку, разогретую до 200 °C, на 35–40 минут. Подаю горячими, с картофельным пюре и свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом котлет «Медальончики». Сочно, просто и отличный способ съесть больше овощей.

Проверено редакцией
