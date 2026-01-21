Котлетки «Медальончики» — теперь готовлю постоянно: сочно, просто и отличный способ съесть больше овощей

Эти куриные котлетки стали у нас настоящим хитом. Готовлю их и к ужину, и на выходные — всегда съедаются без остатка. Они получаются мягкими, сочными и совсем не сухими за счёт овощей, а внутри прячется приятный бонус — тянущийся расплавленный сыр. Даже те, кто обычно морковь и кабачок «не любит», едят с удовольствием и ещё просят добавку. Отличный вариант, если хочется и вкусно, и полезнее обычных котлет.

Ингредиенты: куриное филе — 450 г, твёрдый сыр — 150 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., кабачок — 100 г, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 2 ст. л., свежий укроп — 3 веточки, соль — 1 ч. л., чёрный перец — ½ ч. л., сладкая паприка — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе, лук, морковь и кабачок измельчите в мясорубке или блендере. Добавьте яйцо, соль, перец, паприку и мелко нарезанный укроп, хорошо перемешайте фарш. Сыр нарежьте небольшими кубиками. Смоченными в воде руками сформируйте небольшие лепёшки, в центр каждой выложите кусочек сыра и аккуратно защипните края, придавая форму медальона. Обваляйте котлетки в панировочных сухарях. Обжаривайте на среднем огне под крышкой по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности.

