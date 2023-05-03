В квартире актера Панина прошли обыски по делу об оправдании терроризма Mash: в квартире Панина прошли обыски по делу об оправдании взрыва на Крымском мосту

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Алексей Панин

Обыски, связанные с уголовным делом, прошли в квартире Алексея Панина, сообщает Telegram-канал Mash. Против актера начали разбирательство по статье УК РФ об оправдании терроризма. Дело связано с публикацией, в которой Панин положительно отзывается о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Сообщается, что актер находится в эмиграции, жители квартиры сообщили, что недвижимость уже продана и вещей Панина в ней не осталось. При этом, по данным полиции, актер зарегистрирован именно по этому адресу.

Панин переехал в Испанию ещё в 2020 году, а публично заявлял, что живет в США. В своем Telegram-канале утром 3 мая актер сообщил, что едет в Америку с гастролей в Израиле и Швеции.

В феврале Панин похвалил певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отъезд из России. Артист добавил, что звездная пара «не стала молчать и открыто заявила о своей позиции» по СВО. В том же месяце актер заявил о готовности отказать от российских государственных наград, а также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.