Обычные предметы и необычное применение: вот как гениально решить повседневные проблемы

Обычные предметы и необычное применение: вот как гениально решить повседневные проблемы

В современном быту большинство неудобств можно решить с помощью простых предметов, которые есть в каждом доме. Канцелярские принадлежности, кухонная утварь и средства гигиены легко заменят дорогостоящие устройства.

Соломинка поможет герметично закрыть пакет с продуктами: проденьте ее в край упаковки, закрутите и аккуратно вытащите — воздух выйдет сам. Скрепка зафиксирует мусорный пакет в ведре, а зажим удержит салфетки в коробке.

Фольга наточит ножницы, кондиционер для белья заменит антистатик, а зубная паста уберет царапины со стекла. Старые вешалки станут держателями для обуви, губка — подставкой для телефона, а пинцет — очистителем клавиатуры.

Канцелярские резинки защитят пол от царапин мебели. Эти простые лайфхаки экономят деньги и время.

Ранее сообщалось, что стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести ее из строя.