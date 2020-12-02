Общественник поддержал идею тестировать школьников на наркотики и алкоголь

https://static.news.ru/photo/009c0ec4-348d-11eb-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Раннее выявление у подростка склонности к психоактивным веществам поможет ограничить их злоупотребление. Поэтому инициативу об обязательном порядке тестирования школьников на наркотики и алкоголь следует поддержать, считает председатель попечительского совета Фонда «Здоровая страна» Дмитрий Валюков.

В случае принятия такого законопроекта ни у родителей, ни у детей не будет права отказаться от сдачи теста, подчеркнул он.

Принудительное узнавание о проблеме вашего ребёнка, любого ребёнка, способствует его дальнейшему возвращению в общество и вообще взрослению и жизни, — заявил Валюков в эфире ОТР.

Он заверил, что подростков не будут сразу ставить на наркологический учёт. Сначала предусмотрено дальнейшее информирование и общение с родственниками, чтобы те узнали о проблеме.

Ранее, как писал NEWS.ru, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в обязательную диспансеризацию подростков по полису обязательного медицинского страхования проверку на наркоманию и алкоголизм. При положительном тесте предполагается назначать подросткам добровольцев на роль наставников, чтобы помочь тем вернуться «на правильный путь».