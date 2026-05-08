Обмотала ножку тестом — и в духовку. Через 40 минут ленивые пирожки готовы, сочнее и вкуснее, чем у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт горячей закуски для тех, кто любит мясо в хрустящей оболочке, но не хочет лепить пирожки или пельмени. Никакого замеса, никакой лепки: просто замотал ножку в тесто — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слоистая корочка из золотистого теста и невероятно сочная, нежная куриная ножка внутри, которая буквально отходит от косточки. Тесто пропитывается мясным соком и становится еще вкуснее, а курица остается мягкой и ароматной.

Такие ленивые пирожки намного проще классических, но выглядят эффектно и исчезают со стола мгновенно. Идеально для ужина, пикника или даже праздничного стола. Готовятся из доступных продуктов, а результат всегда радует.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных окорочка (или голени), 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 1 яйцо, соль, перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу, кунжут для посыпки. Окорочка вымойте, обсушите. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и чесноком. Оставьте на 15–20 минут. Тесто разморозьте, слегка раскатайте. Нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Каждую ножку обмотайте полоской теста по спирали, немного нахлестывая, чтобы не оставалось голого мяса. Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
