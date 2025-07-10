Объедение с пылу с жару! Летний пирог с клубникой и смородиной!

Объедение с пылу с жару! Летний пирог с клубникой и смородиной!

Дрожжевой пирог с клубникой и смородиной — летнее наслаждение! Этот ароматный пирог станет украшением любого чаепития! Пышное дрожжевое тесто и сочная ягодная начинка создают идеальный баланс сладости и легкой кислинки. Готовится просто, а результат впечатляет даже самых искушенных сладкоежек.

Начнем с теста: в 300 мл теплого молока (не горячего!) растворяем 2 ч. л. сухих дрожжей, добавляем 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставляем опару на 15 минут в теплом месте — должна появиться пенная шапочка. В подошедшую опару вбиваем 1 яйцо, добавляем оставшийся сахар (1 ст. л.), 1/2 ч. л. соли и 100 г растопленного сливочного масла. Постепенно вводим 500 г муки, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно должно немного липнуть к рукам, но не быть слишком крутым. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час — объем должен увеличиться вдвое.

Пока тесто подходит, готовим начинку. 200 г клубники режем пополам или на четвертинки (если ягоды крупные), 100 г черной смородины оставляем целыми. Смешиваем ягоды с 3 ст. л. сахара и 1,5 ст. л. кукурузного крахмала — он впитает лишний сок и не даст начинке растечься.

Подошедшее тесто обминаем и раскатываем в пласт толщиной около 1 см. Выкладываем в смазанную форму, формируя бортики высотой 2–3 см. Равномерно распределяем ягодную начинку. Можно украсить пирог косичками или решеткой из оставшегося теста. Оставляем на 15 минут для расстойки.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

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