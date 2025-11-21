Обалденный медовик без духовки — быстрый рецепт на любой праздник: обжариваем на сухой сковороде и делаем сметанный крем. Хотите приготовить торт, который вернет вас в детство? Этот медовик, испеченный на сковороде, поразит своей простотой и нежным вкусом! Тонкие медовые коржи и воздушный сметанный крем создают ту самую волшебную комбинацию, которую мы так любим. Идеальный вариант для семейного чаепития.

Смешайте 100 грамм меда, чайную ложку соды, 2 столовые ложки сахара и 30 грамм растопленного сливочного масла. Добавьте яйцо и 350 грамм муки — замесите эластичное тесто. Разделите на 8 шариков и раскатайте каждый в тонкий пласт. Обжарьте на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Один корж подсушите побольше и измельчите в крошку. Для крема взбейте 500 грамм сметаны с 5 столовыми ложками сахара, добавьте немного вареной сгущенки. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Украсьте крошкой и дайте настояться в холодильнике 4-6 часов — за это время торт станет невероятно сочным!

Ранее мы готовили восточную сладость гата. Быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте.