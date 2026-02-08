Зимняя Олимпиада — 2026
Обалденные лепешки на кефире! Похожи на хачапури, а готовятся в разы проще. Съедаются на ура

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите кефир, сыр и муку — и приготовьте волшебные лепешки, которые сведут с ума всех любителей сырной выпечки. Это гениально простое и невероятно удачное блюдо, где обычные продукты превращаются в нечто среднее между пышной лепешкой и сочным хачапури. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая снаружи корочка скрывает нежную, воздушную текстуру теста и ароматную, тягучую начинку из расплавленного сыра с зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли, 200 г твердого сыра (например, сулугуни или адыгейского), пучок свежего укропа, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Накройте его и дайте постоять 15 минут. Сыр натрите на крупной терке, укроп мелко порубите и смешайте с сыром. Тесто разделите на 4–6 частей. Каждую часть раскатайте в небольшую лепешку, в центр выложите сырную начинку, защипните края как у мешочка, а затем аккуратно расплющите рукой в круглую лепешку толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте лепешки по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой до красивого золотистого цвета. Подавайте сразу, пока сыр внутри горячий и тянется.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
