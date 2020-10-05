NYT назвала борщевик символом провинциальной России

https://static.news.ru/photo/2dcec162-06ab-11eb-bdd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov

Издание New York Times считает борщевик символом судьбы провинциальной России и следствием пренебрежения властей.

Автор материала «Ядовитый пришелец захватывает Россию» рассказал о том, что ежегодно борщевик расширяет площадь «захваченных» им территорий на 10% и даже в густонаселённом Подмосковье занимает уже почти 700 квадратных километров.

Естественный ареал гигантского борщевика — Кавказские горы.. Латинское название гигантского борщевика — Heracleum — намекает на его невероятную силу. В центральной части России, где луговые травы обычно намного ниже, он быстро вытесняет все местные растения, — говорится в материале.

После Великой Отечественной войны агрономы решили использовать быстрорастущее растение как корм для скота, но в 1980-е годы выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока, однако к тому времени борщевик начал стремительно распространяться, так как одно растение производит до 100 тысяч семян.

По мнению автора статьи, российские власти не уделяют должного внимания проблеме распространения растения, чей сок опасен для человека и может вызвать ожоги третьей степени и слепоту. Обозреватель NYT назвала растение символом сельской России.

Как писал NEWS.ru ранее, владельцев дачных участков в Московской области оштрафовали на несколько миллионов рублей из-за того, что на их территориях был обнаружен борщевик. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве имущественных отношений.