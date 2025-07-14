Дачникам напомнили, какое наказание грозит за борщевик на участке Профессор Виноградов заявил, что за борщевик на участке предусмотрен штраф

Дачникам, у которых на участке растет борщевик Сосновского, грозит штраф до 500 рублей, заявил RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он напомнил, что этот сорняк признан одним из наиболее агрессивных инвазивных растений в России.

За наличие на участке борщевика ст. 10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан предусмотрен штраф в размере до 500 рублей, — уточнил Виноградов.

Он уточнил, что в разных регионах действуют дополнительные нормативы, установленные местными властями. Так, в Подмосковье собственникам земельных участков, где обнаружено опасное растение, грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Биолог Ольга Трофимова ранее заявила, что на дачных участках можно встретить смертельно опасные сорняки. Среди них болиголов или белена, контакт с которыми нередко приводит к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу.