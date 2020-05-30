Нынешний май в Москве может стать самым влажным за 200 лет

https://static.news.ru/photo/f27f833a-a24b-11ea-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешний май в российской столице может стать самым влажным за последние почти 200 лет. В воскресенье, 30 мая, в Москве ожидается от 44 до 69 миллиметров осадков.

В воскресенье ожидается новое испытание непогодой. Произойдёт регенерация балканского циклона и возрождение. Новая атака очень сильными ливнями, — передаёт РИА Новости слова ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Он отметил, что в воскресенье ожидается порция если не катастрофических, то точно аномально рекордных ливней.

Месячный рекорд мая в Москве был зафиксирован в 1821 году со 140 миллиметрами осадков. На текущий момент в Москве выпало 103 миллиметра.

Как ранее писал NEWS.ru, порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ, сообщает метеобюро Москвы. Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпало 61 мм.