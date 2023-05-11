Нутрициолог перечислила минусы отказа от завтрака Нутрициолог Синько предупредила о риске ожирения при отказе от завтрака

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Отказ от завтрака может обернуться ожирением, а также вызвать упадок сил и снижение когнитивных способностей, рассказала «Москве 24» врач-нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько. По ее словам, при отказе от утреннего приема пищи трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому человек может съесть больше, чем ему необходимо.

Кроме того, люди, пропуская завтрак, чаще склонны к проявлениям плохого настроения, усталости, апатии и депрессии. У них снижаются основные когнитивные функции: концентрация, память и внимание, добавила врач.

Нутрициолог посоветовала обязательно по утрам употреблять полезные углеводы, которые содержатся, например, в фасоли. Пары столовых ложек этого продукта на завтрак будет достаточно. А фасоль в сочетании с яйцами избавит от чувства голода примерно на четыре часа. При отсутствии противопоказаний в завтрак можно также включить непастеризованный творог. А вот пастеризованные молочные продукты лучше из меню исключить: в них нет полезных бактерий, витаминов и минералов.

В то время как сырая молочная продукция — это кладезь пробиотиков, лакто- и бифидобактерий, витаминов группы B, магния, кальция, — отметила специалист.

Кофе на завтрак допускается, если после него не возникает тахикардия, тремор или упадок настроения. Однако этот напиток вызывает обезвоживание, поэтому лучше начинать день с одного-двух стаканов теплой воды, посоветовала Синько.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о вреде сосисок для пожилых людей. В этом продукте содержится большое количество соли, поэтому его стоит исключить из ежедневного рациона в первую очередь тем, у кого есть проблемы с сердцем или давлением.