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12 июля 2025 в 10:00

Рецепт для ленивых! Обалденные ПП-хачапури на сковороде за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от любимых блюд. Нежные, воздушные хачапури с хрустящей корочкой и сочной творожно-сырной начинкой — пальчики оближешь! А готовится все на одной сковороде за 15 минут.

Сначала готовим тесто: в миске смешиваем 100 мл молока комнатной температуры, 1 яйцо и щепотку соли. Постепенно вводим 60 г рисовой муки, тщательно размешивая венчиком до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану. Оставляем на 5 минут — мука набухнет.

Пока тесто отдыхает, делаем начинку: 100 г творога (9%) разминаем вилкой с 125 г натертого адыгейского сыра. Можно добавить зелень или щепотку сушеного чеснока для пикантности. Если масса получилась суховатой, вбиваем оставшееся яйцо — она станет более пластичной.

Разогреваем антипригарную сковороду (можно слегка сбрызнуть маслом из распылителя). Выливаем половину теста, распределяя по дну. Быстро выкладываем начинку, оставляя по краям 1,5–2 см. Заливаем оставшимся тестом, «запечатывая» начинку. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 5–7 минут.

Аккуратно переворачиваем (можно с помощью тарелки) и подрумяниваем вторую сторону еще 3–4 минуты.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

хачапури
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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