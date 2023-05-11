Раскрыта опасность сосисок для пожилых Диетолог Дианова предупредила пожилых о наличии в сосисках большого количества соли

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В сосисках содержится большое количество соли, из-за чего они являются вредными для пожилых людей, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что исключить этот продукт из ежедневного рациона в первую очередь следует тем, у кого есть проблемы с сердцем или давлением.

Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят таким людям для ежедневного употребления, — пояснила Дианова.

По словам диетолога, в сосисках также содержится большое количество добавок. Врач предупреждает, что это может негативно отразиться на состоянии поджелудочной железы и печени.

Дианова советует отдавать предпочтение качественным сосискам, в которых содержится меньше добавок, если отказаться от этого продукта не получается. Диетолог отмечает, что пожилым их можно употреблять один-два раза в неделю с интервалом в два-три дня по одной штуке.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал людям в возрасте употреблять некрепкий зеленый чай.