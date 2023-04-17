Диетолог перечислил самые полезные для пожилых напитки Диетолог Арзамасцев порекомендовал пожилым людям пить больше воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из самых полезных напитков для пожилых людей является вода, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он порекомендовал пить больше воды, чтобы улучшить циркуляцию крови. По его словам, это необходимо для работы сердца и всего организма в целом. Норма должна составлять около двух литров в день.

Вода — это то, что составляет основу нашего кровотока, объема циркулирующей крови. Чем больше воды, тем лучше текучесть крови и тем проще сердцу работать, — отметил специалист.

Диетолог также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Фруктово-овощные соки богаты витаминами, микроэлементами и калием. Врач порекомендовал выбирать зеленые овощи, например, огурцы, сельдерей или шпинат. Фрукты подойдут практически любые. Арзамасцев пояснил, что такие соки нормализуют давление. Он уточнил, что можно разбавлять их водой в соотношении один к одному. Такой коктейль положительно скажется на работе всего организма, так как будет содержать достаточное количество воды, овощей или фруктов.

Нутрициолог Кристина Виноградова ранее посоветовала отказаться от употребления пакетированных соков, горячего чая и кофе натощак. По ее словам, это может навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).