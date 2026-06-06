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06 июня 2026 в 17:03

Я добавил белый шоколад в чай, и теперь кофе пью только в гостях

Фото: D-NEWS.ru
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Многие говорят, что белый шоколад слишком сладкий. Но добавьте его в горячее молоко с чаем — и вы поймете, что это любовь с первой чашки.

Ингредиенты

Молоко — 250 мл, черный чай в пакетиках — 1 шт., белый шоколад — 40 г, взбитые сливки — по вкусу, корица — по вкусу.

Как готовлю

Сначала грею молоко почти до кипения, бросаю пакетик чая и выключаю огонь. Даю настояться пару минут, чтобы чай отдал всю крепость. Затем снова ставлю на средний огонь и добавляю кусочки белого шоколада. Самое сложное — это удержаться и не выпить сразу, пока шоколад полностью не растворится. Постоянно мешаю, чтобы напиток стал однородным и шелковистым. Разливаю по чашкам, сверху — шапка взбитых сливок и щепотка корицы для настроения.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал приторной сладости, но белый шоколад растворился в горячем молоке, сделав чай нежным, как карамельный крем. Текстура оказалась бархатистой, а корица добавила пряного тепла.

Мой совет: не размешивайте шоколад до конца — пусть остаются маленькие тающие кусочки.

Проверено редакцией
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