Стало известно, какие напитки вредно пить натощак Нутрициолог Виноградова посоветовала не пить горячий чай натощак

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Стоит отказаться от употребления горячего чая, газированных напитков и пакетированных соков натощак, предупредила нутрициолог Кристина Виноградова. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что это может навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). Добавлять лимон в воду тоже следует с осторожностью — достаточно небольшого ломтика.

Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик, — рассказала нутрициолог.

По словам специалиста, употребление алкогольных напитков натощак может привести к раздражению слизистой желудка. При злоупотреблении на стенках желудка появляются эрозии, которые могут перерасти в язвы или гастрит. Виноградова также посоветовала отказаться от кофе до еды, так как это горький напиток, который может раздражать ЖКТ.

Нутрициолог уточнила, что сладкие напитки могут вызвать инсулинорезистентность и привести к диабету второго типа. Это происходит из-за всплеска глюкозы, который происходит из-за большого содержания сахара. Виноградова порекомендовала пить до еды травяные чаи или воду, особенно по утрам, когда организм обезвожен.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее назвал какао полезным напитком для пожилых. По его словам, в какао содержится большое количество магния, а также витамины группы B, которые нормализуют метаболические процессы, укрепляют нервную систему и улучшают работу кишечника.