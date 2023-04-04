Нутрициолог назвал полезный для пожилых напиток Нутрициолог Арзамасцев назвал какао полезным напитком для пожилых

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Какао является полезным напитком для пожилых людей, так как укрепляет нервную систему и улучшает работу кишечника, рассказал нутрициолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что в какао содержится большое количество магния, а также витамины группы B, которые нормализуют метаболические процессы.

В какао есть большое количество магния, который улучшает и перистальтику кишечника, и работу нервной системы. Также в нем присутствуют витамины группы B. Они работают на нервную систему и на метаболические процессы, — отметил эксперт.

По словам нутрициолога, этот напиток содержит железо, поэтому его рекомендуется пить при анемии. Арзамасцев отмечает, что панацеей при болезни это не станет, но поможет немного восстановить уровень железа.

При этом нутрициолог предостерег от частого употребления напитка. Он уточнил, что в какао добавляют молоко и сахар, поэтому оно не рекомендовано людям с нарушением инсулинового обмена.

В небольших количествах употреблять можно. Какао будет улучшать метаболические процессы и процессы окисления глюкозы. Но если пить очень много, особенно если добавлять молоко и сахар, состояние начнет, наоборот, ухудшаться, — заключил эксперт.

Диетолог Елена Соломатина ранее порекомендовала пожилым отказаться от от молока, если его употребление вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, с возрастом может уменьшаться количество ферментов, необходимых для нормального усвоения этого продукта.