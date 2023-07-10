Нутрициолог объяснила, какие продукты не спровоцируют набор веса Нутрициолог Мансурова назвала огурцы и шпинат продуктами, которые не спровоцируют набор веса

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Существует ряд продуктов, которые не влияют на набор веса, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В беседе с aif.ru она объяснила, что к ним относятся огурцы и шпинат. Первые содержат большое количество жидкости, которая постоянно нужна организму, а второй представляет собой источник витаминов А, В4, Е и К, содержит калий, магний, железо, фосфор и не является калорийным продуктом.

Мансурова также выделяет среди полезных и диетических продуктов крестоцветные: брокколи и цветную капусту. В них много клетчатки, которая быстро заполняет желудок. Благодаря этому не надо контролировать себя: съесть много продукта сложно. Диетолог подчеркивает, что худеющим подходит и авокадо. Его жирность компенсируется большим количеством воды. Мансурова советует добавить в рацион кабачки, которые содержат минимум калорий, соли и холестерина, а также баклажаны, в которых много витамина В1, клетчатки и меди.

Без ограничений можно есть нежирные сорта рыбы. К ним относятся треска, палтус и тунец. В них мало жира, но есть большое количество полезных веществ, таких как фосфор, кальций, калий, магний, натрий и сера. Низкой калорийностью отличаются и бобовые, полезные для желудка. Из мяса Мансурова советует выбирать курицу и индейку — в них низкое содержание жира. Отличным вариантом для худеющих также будут яйца, творог, овсянка и яблоки.

Диетолог Анастасия Ефимова ранее рассказала, что ультрапереработанные продукты приводят к возникновению лишнего веса. По ее словам, их употребление наравне с фастфудом повышает риски развития заболеваний и способствует набору жировой массы.