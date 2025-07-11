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11 июля 2025 в 06:45

Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два! Курица в кефирном маринаде — простой и вкусный рецепт. Нежное мясо пропитывается ароматами терпкого чеснока, ароматных паприки и орегано. Маринуйте 3–10 часов, потом запекайте или жарьте. Отлично сочетается с любым гарниром, салатом или овощами.

Ингредиенты

  • Филе курицы — 500 г
  • Кефир — 1 стакан
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орегано — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Чеснок пропустите через пресс. В миске соедините кефир, чеснок, паприку, орегано, соль и перец. Куриное филе нарежьте порционными кусками или оставьте целым. Поместите мясо в маринад, равномерно обмажьте, накройте крышкой.
  2. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, лучше на 6–10. Периодически переворачивайте кусочки, чтобы маринад распределялся равномерно.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите курицу в форму. Запекайте 25–30 минут до золотистой корочки и полной готовности.

Ранее мы готовили вкуснятину из филе курицы. Рубленые котлеты никогда не будут сухими!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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