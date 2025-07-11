Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два

Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два

Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два! Курица в кефирном маринаде — простой и вкусный рецепт. Нежное мясо пропитывается ароматами терпкого чеснока, ароматных паприки и орегано. Маринуйте 3–10 часов, потом запекайте или жарьте. Отлично сочетается с любым гарниром, салатом или овощами.

Ингредиенты

Филе курицы — 500 г

Кефир — 1 стакан

Паприка — 0,5 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Орегано — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Чеснок пропустите через пресс. В миске соедините кефир, чеснок, паприку, орегано, соль и перец. Куриное филе нарежьте порционными кусками или оставьте целым. Поместите мясо в маринад, равномерно обмажьте, накройте крышкой. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, лучше на 6–10. Периодически переворачивайте кусочки, чтобы маринад распределялся равномерно. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите курицу в форму. Запекайте 25–30 минут до золотистой корочки и полной готовности.

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