Кефирная курочка — можно даже на ночь! Рецепт для похудения на раз-два! Курица в кефирном маринаде — простой и вкусный рецепт. Нежное мясо пропитывается ароматами терпкого чеснока, ароматных паприки и орегано. Маринуйте 3–10 часов, потом запекайте или жарьте. Отлично сочетается с любым гарниром, салатом или овощами.
Ингредиенты
- Филе курицы — 500 г
- Кефир — 1 стакан
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Орегано — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Чеснок пропустите через пресс. В миске соедините кефир, чеснок, паприку, орегано, соль и перец. Куриное филе нарежьте порционными кусками или оставьте целым. Поместите мясо в маринад, равномерно обмажьте, накройте крышкой.
- Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, лучше на 6–10. Периодически переворачивайте кусочки, чтобы маринад распределялся равномерно.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите курицу в форму. Запекайте 25–30 минут до золотистой корочки и полной готовности.
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