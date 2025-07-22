Три простых и полезных смузи на лето — готовим вкусняшку с кефиром

Три простых и полезных смузи на лето — готовим вкусняшку с кефиром

Летом особенно хочется чего-то освежающего и полезного — и эти три смузи на кефире отлично подходят. Они быстро готовятся, хорошо утоляют жажду и насыщают. Идеальный вариант на завтрак, перекус или легкий ужин.

Ягодный смузи:

кефир — 200 мл;

любые ягоды — 100 г;

банан — 1 шт.

Зеленый смузи:

кефир — 200 мл;

огурец — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

авокадо — 0,5 шт.

Бананово-медовый смузи:

кефир — 200 мл;

банан — 1 шт.;

мед — 1 ч. л.;

корица — по желанию.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.