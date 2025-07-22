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22 июля 2025 в 07:49

Три простых и полезных смузи на лето — готовим вкусняшку с кефиром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом особенно хочется чего-то освежающего и полезного — и эти три смузи на кефире отлично подходят. Они быстро готовятся, хорошо утоляют жажду и насыщают. Идеальный вариант на завтрак, перекус или легкий ужин.

Ягодный смузи:

  • кефир — 200 мл;
  • любые ягоды — 100 г;
  • банан — 1 шт.

Зеленый смузи:

  • кефир — 200 мл;
  • огурец — 1 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • авокадо — 0,5 шт.

Бананово-медовый смузи:

  • кефир — 200 мл;
  • банан — 1 шт.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • корица — по желанию.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

напитки
смузи
кефир
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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