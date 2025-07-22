Три простых и полезных смузи на лето — готовим вкусняшку с кефиром

Летом особенно хочется чего-то освежающего и полезного — и эти три смузи на кефире отлично подходят. Они быстро готовятся, хорошо утоляют жажду и насыщают. Идеальный вариант на завтрак, перекус или легкий ужин.
Ягодный смузи:
- кефир — 200 мл;
- любые ягоды — 100 г;
- банан — 1 шт.
Зеленый смузи:
- кефир — 200 мл;
- огурец — 1 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- авокадо — 0,5 шт.
Бананово-медовый смузи:
- кефир — 200 мл;
- банан — 1 шт.;
- мед — 1 ч. л.;
- корица — по желанию.
Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.