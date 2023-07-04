Врач перечислила продукты, способствующие быстрому набору веса Диетолог Ефимова назвала выпечку продуктом, способствующим быстрому набору веса

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Сладкие напитки, сухие завтраки, выпечка и лапша быстрого приготовления способствуют быстрому набору веса, предупредила врач-диетолог Анастасия Ефимова. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что в них содержится большое количество жира. Кроме того, в этих продуктах мало клетчатки, белка и питательных веществ.

Соки, газировки, сладкие сухие завтраки, выпечка, лапша быстрого приготовления, сосиски и колбасы содержат мало клетчатки, белка, витаминов, минералов и других питательных веществ. При этом большое количество сахара и жира в них приводит к постепенному увеличению веса, — пояснила специалист.

По словам врача, все ультрапереработанные продукты содержат большое количество калорий. Их употребление наравне с фастфудом повышает риски развития заболеваний и способствует набору жировой массы. Диетолог добавила, что особое внимание следует уделить «жидким калориям». Так, фруктовые соки, газировки, кофе и чай с сахаром не дают чувства сытости, но добавляют до 300 килокалорий в день.

Эндокринолог Тананакина ранее предупредила, что одним из противопоказаний к похудению являются психические и соматические расстройства. По ее словам, ментальные проблемы могут быть временными, поэтому после стабилизации состояния человек может начать снижать вес.