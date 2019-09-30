https://static.news.ru/photo/1209b9f8-e390-11e9-ba10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инициатива Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ и связи на кассах магазинов может распространиться из отдалённых регионов на всю Россию. Это избавит граждан от стояния в очередях, считает кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

Достаточно много в стране городов, сёл и посёлков, где люди с квитанциями традиционно выстраиваются в очереди в отделениях банков и «Почты России» — там создаются огромные очереди, что очень неэффективно с точки зрения сервиса. Оплата в магазине проблему снимет, — приводит его слова ФБА «Экономика сегодня».

Нововведение от банка появится уже осенью 2019 года. Проект запускается в удалённых и малонаселённых районах страны.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка. Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили. Он разрабатывается по аналогии с «ДомКлик». Маркетплейс будет завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, специализирующийся на автокредитовании.