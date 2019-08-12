https://static.news.ru/photo/d7482602-bd32-11e9-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Гагарин Фото: gagarin.aero

Росавиация выдала сертификат авиационной безопасности новому аэропорту Гагарин под Саратовом.

Получение данного сертификата подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности, — сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на исполнительного директора воздушной гавани Алексея Жамкина.

В релизе уточняется, что перевод всех рейсов в Гагарин будет осуществлён 20 августа 2019 года.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта под Саратовом, которому будет присвоено имя Юрия Гагарина.

Строительство велось в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Гагарин — совместный проект государства и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов». Его стоимость оценивается в 20 млрд рублей.