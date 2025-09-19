Низкокалорийный салат с курицей: фишка в яичном блинчике с соевым соусом! Этот салат — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом. Он сочетает в себе хрустящие овощи, нежное мясо и сытный белковый блинчик, делая обед или ужин по-настоящему сытным и сбалансированным. Всего 80 ккал на 100 граммов!

Ингредиенты

Куриная грудка (отварная) — 100 г

Огурец свежий — 60 г

Перец болгарский — 60 г

Яблоко зеленое — 20 г

Яйцо — 2 шт.

Соевый соус — 2 ч. л.

Сметана 10–15% — 2 ст. л.

Горчица дижонская — 2 ч. л.

Приготовление

Приготовьте белковый блинчик: взбейте яйцо с соевым соусом и обжарьте на антипригарной сковороде с двух сторон до готовности, остудите и нарежьте соломкой. Куриную грудку нарежьте кубиком. Свежий огурец, болгарский перец и зеленое яблоко нарежьте тонкой соломкой. Для заправки смешайте сметану с дижонской горчицей до однородности. В глубокой миске соедините все подготовленные ингредиенты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита и легкости!

