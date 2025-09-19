Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:30

Низкокалорийный салат с курицей: фишка в яичном блинчике с соевым соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Низкокалорийный салат с курицей: фишка в яичном блинчике с соевым соусом! Этот салат — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом. Он сочетает в себе хрустящие овощи, нежное мясо и сытный белковый блинчик, делая обед или ужин по-настоящему сытным и сбалансированным. Всего 80 ккал на 100 граммов!

Ингредиенты

  • Куриная грудка (отварная) — 100 г
  • Огурец свежий — 60 г
  • Перец болгарский — 60 г
  • Яблоко зеленое — 20 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соевый соус — 2 ч. л.
  • Сметана 10–15% — 2 ст. л.
  • Горчица дижонская — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Приготовьте белковый блинчик: взбейте яйцо с соевым соусом и обжарьте на антипригарной сковороде с двух сторон до готовности, остудите и нарежьте соломкой. Куриную грудку нарежьте кубиком. Свежий огурец, болгарский перец и зеленое яблоко нарежьте тонкой соломкой.
  2. Для заправки смешайте сметану с дижонской горчицей до однородности. В глубокой миске соедините все подготовленные ингредиенты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита и легкости!

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.

салат
похудение
курица
простой рецепт
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
