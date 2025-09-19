Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 09:30

Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности

Осенние овощи для похудения — свекла Осенние овощи для похудения — свекла Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень дарит нам множество полезных овощей, и среди них выделяется свекла — настоящий суперфуд для похудения и здоровья. Этот яркий корнеплод не только улучшает обмен веществ, но и дарит долгое чувство сытости, что очень ценно в сезон холодов. А главное — он очень вкусный, особенно когда его запекают!

Польза и калорийность

При своей низкой калорийности (всего около 40–50 ккал на 100 г) запеченная свекла — это кладезь витаминов. Она богата витамином С для иммунитета, фолиевой кислотой (В9) для энергии и здоровья клеток, а также калием для нормализации давления. Пищевые волокна помогают пищеварению и дарят ощущение сытости надолго.

Простой рецепт свеклы в духовке

Приготовить корнеплод легко: помойте свеклу, обсушите, заверните каждый овощ в фольгу и запекайте при 180–200 °C около часа до мягкости (в зависимости от размера плода). Готовую свеклу можно нарезать ломтиками, сбрызнуть бальзамическим уксусом или добавить к ней легкий греческий йогурт и зелень.

  • Совет: такое блюдо идеально подойдет как теплый осенний салат или полезный гарнир к курице.

Включите запеченную свеклу в свой рацион — это вкусный и очень эффективный способ поддерживать форму и наслаждаться дарами осени. Эти осенние овощи для похудения станут вашим надежным союзником в сезон простуд и уютных вечеров, даря не только пользу, но и гастрономическое удовольствие.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
