День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:23

Низкокалорийные наггетсы — это возможно! Готовим любимый фастфуд без капли масла: всего 90 калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти куриные наггетсы полностью меняют представление о полезном питании! Они получаются невероятно сочными внутри и покрываются аппетитной хрустящей корочкой, хотя готовятся совсем без масла. Такой перекус поможет сохранить фигуру без отказа от любимых вкусов.

Готовлю я так: 400 граммов куриной грудки нарезаю длинными тонкими полосками. Заливаю 200 мл нежирного кефира, добавляю соль, перец и паприку по вкусу, перемешиваю и оставляю мариноваться в холодильнике 1–2 часа — это делает мясо особенно нежным. 50 граммов овсяных отрубей смешиваю с дополнительной порцией паприки для красивого цвета и аромата. Каждую куриную полоску обваливаю в этой смеси, выкладываю на противень с пергаментом и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 20 минут. Наггетсы получаются золотистыми и хрустящими, а благодаря кефирному маринаду остаются сочными. Подавать можно с легким йогуртовым соусом с зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Здоровье/красота
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Общество
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Общество
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Врач назвала безопасную для сердца диету
Здоровье/красота
Врач назвала безопасную для сердца диету
еда
рецепты
диеты
фастфуд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания
«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому
Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио
В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям
Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем
В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян
Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока
Назван простейший способ сделать секс лучше
Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях
В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье
Точечные удары в ЛНР, провал украинской ПВО: новости СВО к утру 26 ноября
В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты
Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках
В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА
«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов
Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке его разговора с Уиткоффом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 ноября
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.