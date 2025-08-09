Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 13:24

Никто не устоит! Фаршированные яйца с тунцом — обновляем классику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яйцами никого не удивишь, но эта закуска сразит всех! Фаршируем по-особому! Фаршированные яйца с тунцом и икорной пастой — идеальный баланс пользы и вкуса! Легкая, белковая закуска с ярким лимонным акцентом и сочной текстурой. Отличный вариант для перекуса, праздничного стола или ланч-бокса. Просто, быстро и беспроигрышно!

Отварите 10 яиц вкрутую, охладите и аккуратно извлеките желтки. В миске разомните 1 банку (185 г) тунца без жидкости, добавьте желтки, 1 банку икорной пасты с копченым лососем, 50 г рубленого зелёного лука, 2 ч. л. лимонного сока, соль, перец и специи по вкусу. Для нежности можно добавить 1 ст. л. йогурта или горчицы. Наполните белки приготовленной начинкой с помощью ложки. Украсьте сладким соусом чили или паприкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

