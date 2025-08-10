Никто не догадается, что там тыква! Невероятный шоколадный брауни

Никто не догадается, что там тыква! Невероятный шоколадный брауни! Нежный, влажный и насыщенный десерт без муки высшего сорта и сахара. Идеально для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием!

Ингредиенты для брауни

Тыква (запеченная/отварная) — 270 г

Яблочное пюре без сахара — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 50 г

Какао-порошок — 30 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Стевия/подсластитель — по вкусу

Растопленный горький шоколад — 70 г

Для глазури

Горький шоколад 90% — 30 г

Кокосовое молоко — 30 мл

Приготовление

Тыкву запеките до мягкости (30–40 минут при 180 °C), затем измельчите в пюре блендером. Смешайте с яблочным пюре и яйцами до однородности, влейте шоколад. Добавьте просеянные сухие ингредиенты (муку, какао, разрыхлитель, подсластитель), аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в форму диаметром 16 см, застеленную пергаментом. Выпекайте 30–40 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой.

Для глазури растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке (импульсами по 15 секунд), влейте теплое молоко и размешайте до гладкости. Полейте остывший брауни.

