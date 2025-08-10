Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025

Никто не догадается, что там тыква! Невероятный шоколадный брауни

Никто не догадается, что там тыква! Невероятный шоколадный брауни! Нежный, влажный и насыщенный десерт без муки высшего сорта и сахара. Идеально для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием!

Ингредиенты для брауни

  • Тыква (запеченная/отварная) — 270 г
  • Яблочное пюре без сахара — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Какао-порошок — 30 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Стевия/подсластитель — по вкусу
  • Растопленный горький шоколад — 70 г

Для глазури

  • Горький шоколад 90% — 30 г
  • Кокосовое молоко — 30 мл

Приготовление

  1. Тыкву запеките до мягкости (30–40 минут при 180 °C), затем измельчите в пюре блендером. Смешайте с яблочным пюре и яйцами до однородности, влейте шоколад. Добавьте просеянные сухие ингредиенты (муку, какао, разрыхлитель, подсластитель), аккуратно перемешайте.
  2. Вылейте тесто в форму диаметром 16 см, застеленную пергаментом. Выпекайте 30–40 минут при 180 °C. Готовность проверьте зубочисткой.

Для глазури растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке (импульсами по 15 секунд), влейте теплое молоко и размешайте до гладкости. Полейте остывший брауни.

Ранее мы готовили шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем.

