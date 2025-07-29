Никогда не сажайте эти цветы рядом — устроят садовую войну

Некоторые цветы могут выглядеть красиво по отдельности, но вместе — угнетают друг друга. Неправильное соседство мешает росту, ухудшает цветение и даже может привести к гибели растений. Чтобы клумба радовала глаз, важно знать, кого лучше не сажать рядом.
Плохие соседи в цветнике:
— розы не любят пионов и гладиолусов;
— тюльпаны угнетают нарциссы и лилии;
— флоксы конфликтуют с георгинами и дельфиниумами;
— лилии плохо переносят соседство с ландышами;
— астра не дружит с бархатцами.
Лучше подбирать растения с похожими требованиями к почве, влаге и освещению.
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