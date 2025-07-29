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29 июля 2025 в 17:01

Никогда не сажайте эти цветы рядом — устроят садовую войну

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые цветы могут выглядеть красиво по отдельности, но вместе — угнетают друг друга. Неправильное соседство мешает росту, ухудшает цветение и даже может привести к гибели растений. Чтобы клумба радовала глаз, важно знать, кого лучше не сажать рядом.

Плохие соседи в цветнике:

— розы не любят пионов и гладиолусов;

— тюльпаны угнетают нарциссы и лилии;

— флоксы конфликтуют с георгинами и дельфиниумами;

— лилии плохо переносят соседство с ландышами;

— астра не дружит с бархатцами.

Лучше подбирать растения с похожими требованиями к почве, влаге и освещению.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

растения
цветы
сады
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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