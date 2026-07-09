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09 июля 2026 в 09:18

Никогда не думал, что рыба может быть такой удобной: треска на палочке для пикника и дачи

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю, когда рыбу можно есть руками. Этот рецепт трески на шпажках — идеальный вариант для фуршета или дачи: никаких вилок, только сочное филе и хрустящие овощи.

Ингредиенты

Треска (филе) — 500 г, лук репчатый — 2 шт., помидоры черри — 150 г, лавровый лист — 8 шт., перец сладкий — 2 шт., кабачок — 1 шт., горошек стручковый — 100 г, масло оливковое — 5 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замачиваю 8 деревянных шпажек в холодной воде на 20 минут — иначе сгорят на сковороде. Рыбу режу кубиками по 2,5 см, каждую луковицу — на 8 частей. Тем временем чищу кабачок, режу его кубиками, а перцы — полукольцами. Обжариваю овощи в 3 столовых ложках масла 8 минут, солю, перчу и добавляю стручковый горошек — еще 2 минуты, и гарнир готов.

Теперь надо насадить рыбу на шпажки, чередуя с луком, помидорами и лавровым листом. Обжариваю в оставшемся масле 8 минут, переворачиваю пару раз. Подаю треску прямо на шпажках вместе с горячими овощами — сочно, ярко и без лишней посуды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Треска не пересушилась, а овощи остались с легким дымком. Лавровый лист я положил прямо между кусочками, и аромат разнесся по всей кухне. Рекомендую брать на пикник: холодной она тоже вкусная.

Проверено редакцией
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