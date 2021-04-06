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Никита Михалков объяснил, чем раздражает Мария Захарова

18:45, 06 апреля 2021 120
Никита Михалков Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова вызывает неприятие у недоброжелателей силой характера в сочетании с профессионализмом. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков.

По его словам, они лично знакомы с 2015 года, когда пересеклись на форуме в Крыму. С тех пор он не раз мог оценить, насколько эффективно женщина-дипломат справляется с казалось бы мужской работой, в которой надо «драться, биться, воевать».

Красивая женщина с прекрасной фигурой. <...> Она раздражает тем, как себя ведёт. А ведёт она себя прекрасно, очень точно, — рассказал Михалков в эфире телеканала ТВЦ.

Кроме того, отметил режиссёр, это «умная, прекрасно мыслящая женщина». Характер и профессиональные качества, оттенённые женскими достоинствами, и становятся фактором раздражения для оппонентов, пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михалков рассказал, сколько ему нужно выпить для встречи с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, с которой в своё время снимался в фильме «Жестокий романс».

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