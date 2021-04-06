Никита Михалков объяснил, чем раздражает Мария Захарова

https://static.news.ru/photo/bb0c8c74-96ef-11eb-84b5-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова вызывает неприятие у недоброжелателей силой характера в сочетании с профессионализмом. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков.

По его словам, они лично знакомы с 2015 года, когда пересеклись на форуме в Крыму. С тех пор он не раз мог оценить, насколько эффективно женщина-дипломат справляется с казалось бы мужской работой, в которой надо «драться, биться, воевать».

Красивая женщина с прекрасной фигурой. <...> Она раздражает тем, как себя ведёт. А ведёт она себя прекрасно, очень точно, — рассказал Михалков в эфире телеканала ТВЦ.

Кроме того, отметил режиссёр, это «умная, прекрасно мыслящая женщина». Характер и профессиональные качества, оттенённые женскими достоинствами, и становятся фактором раздражения для оппонентов, пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михалков рассказал, сколько ему нужно выпить для встречи с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, с которой в своё время снимался в фильме «Жестокий романс».