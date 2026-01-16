Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:48

Никакой духовки: приноровилась делать быстрый тортик на сковороде — домашняя вкуснота к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — настоящая находка, когда хочется сладкого «здесь и сейчас», а включать духовку нет ни желания, ни времени. Коржи готовятся прямо на сковороде за считанные минуты, а нежный заварной крем делает торт мягким, пропитанным и очень домашним. Идеальный вариант к чаю, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать близких.

Ингредиенты. Для коржей: сгущённое молоко — 1 банка, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 10 г, мука — около 400 г. Для крема: яйца — 2 шт., сахар — 200 г, ванильный сахар — 0,5 ч. л., молоко — 750 мл, мука — 5 ст. л., сливочное масло — 200 г. Для украшения: орехи — по вкусу.

Приготовление: в миске смешайте сгущёнку и яйцо, добавьте разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите его на 8–10 одинаковых шариков, каждый тонко раскатайте. Выпекайте коржи на хорошо разогретой сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до лёгкого румянца. Для крема в кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар и муку, тщательно перемешайте. Влейте молоко, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до гладкости. Соберите торт, промазывая каждый корж тёплым кремом. Верх и бока также покройте кремом, посыпьте измельчёнными орехами.

Ранее мы делились рецептом полезных «Баунти» без лишних калорий. Скатаете эти чудо-конфетки за 5 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Забудьте о сложных закусках! Готовлю торт из лаваша: сытно, красиво и безумно вкусно — рецепт для ленивых
Общество
Забудьте о сложных закусках! Готовлю торт из лаваша: сытно, красиво и безумно вкусно — рецепт для ленивых
Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки: приготовьте с детьми, они будут в восторге
Общество
Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки: приготовьте с детьми, они будут в восторге
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
Общество
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
торты
сгущенка
коржики
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.