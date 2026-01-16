Никакой духовки: приноровилась делать быстрый тортик на сковороде — домашняя вкуснота к чаю

Этот торт — настоящая находка, когда хочется сладкого «здесь и сейчас», а включать духовку нет ни желания, ни времени. Коржи готовятся прямо на сковороде за считанные минуты, а нежный заварной крем делает торт мягким, пропитанным и очень домашним. Идеальный вариант к чаю, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать близких.

Ингредиенты. Для коржей: сгущённое молоко — 1 банка, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 10 г, мука — около 400 г. Для крема: яйца — 2 шт., сахар — 200 г, ванильный сахар — 0,5 ч. л., молоко — 750 мл, мука — 5 ст. л., сливочное масло — 200 г. Для украшения: орехи — по вкусу.

Приготовление: в миске смешайте сгущёнку и яйцо, добавьте разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите его на 8–10 одинаковых шариков, каждый тонко раскатайте. Выпекайте коржи на хорошо разогретой сухой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до лёгкого румянца. Для крема в кастрюле соедините яйца, сахар, ванильный сахар и муку, тщательно перемешайте. Влейте молоко, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до гладкости. Соберите торт, промазывая каждый корж тёплым кремом. Верх и бока также покройте кремом, посыпьте измельчёнными орехами.

