Никакого уксуса и майонеза: шашлык из свиной шейки по-кубански — классика, которая не подводит

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет быть уверенным в результате. Никакой возни с уксусом или кефиром. Простое, но гениальное сочетание продуктов делает мясо нежным, а вкус — ярким и насыщенным.

Что понадобится

Свиная шейка — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., кориандр молотый — 2 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л., соль — 1,5 ч. л.

Как готовлю

Свинину нарезаю брусочками со стороной 4–5 см. Лук шинкую полукольцами. Треть лука выкладываю в глубокую миску, добавляю кориандр, перец и соль, хорошо перемешиваю. Выкладываю мясо и очень тщательно разминаю его руками с луком и специями, стараясь, чтобы лук пустил сок.

Сверху покрываю оставшимся луком. Накрываю миску перевернутой тарелкой и ставлю сверху гнет (например, банку с водой). Убираю в холодильник ровно на 24 часа. Перед жаркой снимаю с кусочков излишки лука и нанизываю на шампуры.

Жарю на хорошо разогретых углях до среднего жара, постоянно переворачивая, 18–20 минут до появления румяной корочки. Подаю с большим количеством свежих овощей и зелени.

Дмитрий Демичев
