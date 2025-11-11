Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:30

Никаких скучных запеканок! Сочная куриная грудка по-немецки: простой и вкусный ужин для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми гениальными. Вот как эта жареная куриная грудка по старинному немецкому рецепту — блюдо, проверенное поколениями. Нежное куриное филе с золотистой хрустящей корочкой, томленное в сливочном соусе… Аромат, наполняющий кухню, способен собрать за столом всю семью еще до того, как вы произнесете «ужин готов». Это та самая еда, что согревает не только желудок, но и душу, напоминая о гостеприимных немецких тавернах, где порции всегда щедрые, а вкус — неизменно потрясающий.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 4 ст. л. муки, 200 мл сливок 20%, соль, перец, мускатный орех, растительное масло для жарки. Грудки промойте, обсушите и сделайте несколько неглубоких диагональных надрезов с одной стороны — это позволит им лучше пропитаться и не деформироваться при жарке. Посолите, поперчите и обильно обваляйте каждую в муке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте грудки до румяной корочки с обеих сторон. Убавьте огонь, влейте сливки, добавьте щепотку мускатного ореха. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет. Подавайте с картофельным пюре или спагетти, полив образовавшимся нежным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

грудка
курица
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
