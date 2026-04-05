Никаких поникших бутонов: этот многолетник с красными цветами, смотрящими вверх, не требует ухода

Никаких поникших бутонов: этот многолетник с красными цветами, смотрящими вверх, не требует ухода

Аквилегия «башня» красная с белым — это настоящая находка для дачников, которые хотят получить эффектный цветник без лишних хлопот.

Этот многолетник формирует компактный куст высотой до 45 см с ажурной резной листвой, из которого поднимаются прочные цветоносы, не боящиеся ветра и дождя. Главная изюминка сорта — крупные махровые цветки диаметром около 4 см, окрашенные в ярко-красный цвет с белым центром, которые, в отличие от многих других аквилегий, всегда смотрят вверх и не поникают даже после сильного ливня.

Цветение наступает в первой половине лета и отличается пышностью и обилием, превращая клумбу в настоящий праздник красок. Растение удивительно неприхотливо: оно одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, не требовательно к почвам и обладает завидной морозостойкостью (до −34°С), что позволяет выращивать его без укрытия даже в регионах с суровыми зимами.

Ранее был назван цветок, который сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц.