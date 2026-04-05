05 апреля 2026 в 22:45

Никаких поникших бутонов: этот многолетник с красными цветами, смотрящими вверх, не требует ухода

Фото: D-NEWS.ru
Аквилегия «башня» красная с белым — это настоящая находка для дачников, которые хотят получить эффектный цветник без лишних хлопот.

Этот многолетник формирует компактный куст высотой до 45 см с ажурной резной листвой, из которого поднимаются прочные цветоносы, не боящиеся ветра и дождя. Главная изюминка сорта — крупные махровые цветки диаметром около 4 см, окрашенные в ярко-красный цвет с белым центром, которые, в отличие от многих других аквилегий, всегда смотрят вверх и не поникают даже после сильного ливня.

Цветение наступает в первой половине лета и отличается пышностью и обилием, превращая клумбу в настоящий праздник красок. Растение удивительно неприхотливо: оно одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, не требовательно к почвам и обладает завидной морозостойкостью (до −34°С), что позволяет выращивать его без укрытия даже в регионах с суровыми зимами.

Ранее был назван цветок, который сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер
цветы
многолетники
дачи
растения
Дарья Иванова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
