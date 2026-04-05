Цветет снежным облаком, не требуя ухода и подкормок: вечнозеленый многолетник

Аренария, или песчанка, — это настоящая находка для дачников, которые хотят забыть о прополке и сложном уходе.

Этот вечнозеленый многолетник образует плотные, густые подушки высотой всего 5–15 см, разрастаясь в ширину до 50 см и полностью перекрывая доступ света к сорнякам. Его главное преимущество — феноменальная выносливость: растение выдерживает морозы до –35 °C, прекрасно чувствует себя на каменистых и песчаных почвах.

В отличие от капризных почвопокровников, аренария не требует подкормок, довольствуется редкими поливами и может расти на одном месте 3–5 лет без пересадки. В период цветения (май — июль) клумба покрывается снежным облаком из тысячи изящных белых звездчатых цветков диаметром до 2,5 см.

Аренария идеально подходит даже для посадки между плитами дорожек — ее трудно вытоптать. При этом растение устойчиво к болезням и практически не поражается вредителями.

