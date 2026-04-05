Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 18:05

5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие думают, что многолетники — это долго и сложно, но есть растения, которые можно посеять прямо в грунт уже в апреле и увидеть цветение в тот же сезон. Эти цветы не требуют рассады, легко переносят весеннюю прохладу и при этом спокойно зимуют в открытом грунте.

Гайлардия — один из самых надежных вариантов: быстро всходит, активно растет и практически всегда зацветает в первый год, при этом не боится жары и бедных почв.

Рудбекия (особенно ранние и гибридные формы) — дает яркое цветение уже в первый сезон при хорошем освещении, устойчива к засухе и не требует сложного ухода.

Кореопсис многолетний — компактный и очень обильно цветущий, при раннем посеве успевает зацвести уже в первый год и отлично переносит солнце.

Нивяник (садовая ромашка, ранние сорта) — быстро развивается и при благоприятных условиях может зацвести в первый сезон, при этом спокойно зимует и растет годами.

Дельфиниум (гибридный) — при хорошем уходе и раннем посеве способен дать первое цветение уже в год посадки, при этом выглядит эффектно и «дорого» на клумбе.

Важно понимать: даже у этих культур цветение в первый год зависит от погоды и сроков посева, но именно они дают самый высокий шанс получить результат без ожидания второго сезона.

Ранее мы рассказывали о пяти многолетниках, с которыми всегда есть зеленушка на салат. Неприхотливые, прут макушками после обрезки.

Проверено редакцией
Читайте также
Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки
Общество
Засадила грядку этими многолетниками: всегда есть зеленушка на салат — неприхотливые, прут макушками после обрезки
Мощная подкормка для всех овощей — простой состав, который реально ускоряет рост. Результат заметен уже через несколько дней
Общество
Мощная подкормка для всех овощей — простой состав, который реально ускоряет рост. Результат заметен уже через несколько дней
Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер
Общество
Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер
Посейте в апреле — и весной на клумбе вспыхнут сотни персиковых горошин. Растут сами, цветут все лето
Общество
Посейте в апреле — и весной на клумбе вспыхнут сотни персиковых горошин. Растут сами, цветут все лето
Подавляет сорняки, отпугивает вредителей, цветет с июня до октября: многолетник-мечта
Общество
Подавляет сорняки, отпугивает вредителей, цветет с июня до октября: многолетник-мечта
сады
цветы
многолетники
дачи
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.