08 февраля 2026 в 14:20

Никаких брызг от котлет: домашний кебаб в духовке за 12 минут — сочный, ароматный и как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется шашлыка, а выезжать никуда не нужно — выручает этот рецепт. Сочный кебаб из двух видов мяса, с ароматными специями и сливочным маслом внутри получается нежным, румяным и невероятно вкусным уже через несколько минут в духовке. Мясо буквально тает во рту, сок стекает на противень, а кухня наполняется восточным ароматом — семья собирается сама.

Ингредиенты: свиная шея — 450 г, куриное филе — 400 г, болгарский перец — 70 г, репчатый лук — 30 г, кинза — 25 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 80 г, копченая паприка — 1 ч. л., уцхо-сунели — 1 ч. л., шафран — 1/2 ч. л., кориандр — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., соль — 1 ст. л.

Приготовление: лук и болгарский перец пропустите через мясорубку, выложите в сито и дайте стечь лишнему соку. Свинину и курицу также прокрутите. Кинзу и чеснок мелко порубите. Соедините мясо, овощи, зелень, чеснок, специи, растертый кориандр и мягкое сливочное масло, тщательно вымесите до однородности. Сформируйте колбаски и насадите на заранее замоченные шпажки. Выложите их на решетку, снизу поставьте противень для сока. Запекайте при максимальной температуре с конвекцией 10–12 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими с лепешкой, соусом и свежей зеленью — быстро, эффектно и очень вкусно. Сохраняйте рецепт, он точно пригодится.

Ранее мы делились рецептом простой пиццы «Минутка». Семья будет просить ее каждые выходные.

Самое популярное
