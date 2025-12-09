Никаких больше закусочных тортов! Собираю «роллы» из лаваша с творожным сыром и красной рыбкой. Готовятся за 15 минут, съедаются за 5

Устали от трудоёмких закусочных тортов, которые требуют долгой сборки и ночи в холодильнике? Пора открыть для себя изящную и невероятно быструю альтернативу, которая выглядит не менее празднично. Эти рулетики из лаваша — идеальное решение для моментального, но эффектного угощения. Они объединяют в себе нежность творожного сыра, благородный вкус слабосолёной форели и свежую нотку зелени. Этот вариант не только спасает в ситуации, когда гости уже на пороге, но и становится настоящим украшением стола благодаря своему аккуратному нарезному виду и сочным цветам. Простота здесь — синоним изысканности.

Вам понадобится: 2 больших тонких армянских лаваша, 300 г творожного сыра, 250 г слабосолёной форели, 1 свежий огурец, пучок укропа или зелёного лука, сок половины лимона, молотый чёрный перец по вкусу. Форель нарежьте тонкими ломтиками или разберите на волокна. Огурец натрите на крупной тёрке и слегка отожмите от лишнего сока. Зелень мелко порубите. В миске смешайте творожный сыр, огурец, зелень, лимонный сок и перец до однородной консистенции. Лаваш разложите на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему творожную массу, отступая 2-3 см от дальнего края. Сверху разложите ломтики форели. Плотно, но аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, начиная с ближнего к вам края. Аналогично подготовьте второй рулет. Готовые роллы плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут для стабилизации. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Украсьте веточкой укропа или каперсами.

