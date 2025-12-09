Медовик больше не делаю! Пеку «Ферреро Роше» — шоколадные коржи с нутеллой и фундуком. Роскошно и очень просто

Пора оставить в прошлом традиционные десерты и подарить себе настоящее шоколадное откровение. Этот торт — не просто сладость, а воплощение роскоши и утонченного вкуса, вдохновленное знаменитыми конфетами. В нём идеально сочетаются насыщенные шоколадные коржи, шелковистая начинка из нутеллы и хрустящие кусочки обжаренного фундука. Это десерт, который невозможно купить в магазине, потому что его магия — в тепле ваших рук и любви, вложенной в каждый слой. Он станет главным событием любого праздника и надолго останется в памяти гостей как эталон домашней выпечки.

Вам понадобится: для шоколадных бисквитных коржей — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, 1 ч.л. разрыхлителя; для крема — 400 г нутеллы, 300 г сливочного сыра маскарпоне, 100 г сливок 33%; для отделки — 200 г обжаренного фундука, 100 г молочного шоколада. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно введите просеянную муку с какао и разрыхлителем. Разделите тесто на две формы и выпекайте 20-25 минут, остудите. Для крема взбейте маскарпоне со сливками до устойчивости, плавно вмешайте нутеллу. Один корж пропитайте, смажьте половиной крема, посыпьте частью дробленого фундука. Накройте вторым коржом, смажьте кремом полностью торт сверху и по бокам. Оставшийся фундук крупно порубите и обсыпьте бока торта. Украсьте верхнюю часть стружкой из шоколада и целыми орешками. Дайте торту настояться в холодильнике 6-8 часов.

