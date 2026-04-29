Никаких больше надоевших гуляшей: готовлю курочку в кляре — сочная внутри, хрустящая снаружи

Надоела обычная тушёная курица и гуляши — беру филе, делаю простой кляр и жарю на сковороде. Без сложных маринадов, а результат совсем другой: снаружи румяная хрустящая корочка, внутри — сочное мягкое мясо.

Получается обалденная золотистая корочка с лёгким ароматом паприки и чеснока, а под ней — нежная курица, которая остаётся сочной и не пересушивается.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, мука — для панировки, растительное масло — для жарки; для кляра: мука — 280 г, вода — 260 мл, яйца — 2 шт., соль — 15 г, чёрный перец — 2 г, копчёная паприка — 4 г, чеснок — 1–2 зубчика.

Филе нарезаю плоскими кусочками. Для кляра смешиваю муку, воду, яйца, соль, перец, паприку и измельчённый чеснок до густой однородной массы.

Каждый кусочек сначала обваливаю в муке, затем окунаю в кляр и выкладываю на разогретую сковороду с маслом.

Обжариваю с двух сторон до золотистой корочки, после чего отправляю в духовку при 180°C ещё на 4–5 минут, чтобы довести до готовности. Подаю сразу — такая курочка особенно вкусная горячей.

Секрет шефа: какую часть курицы брать на шашлык? 3 беспроигрышных рецепта
Ольга Шмырева
