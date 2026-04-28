Когда надоело мясо по-французски — готовлю свинину по-румынски. Такой маринад и корочка, что не оторваться

Когда надоело мясо по-французски — готовлю свинину по-румынски. Такой маринад и корочка, что не оторваться

Когда надоело мясо по-французски — беру свинину, яйца и немного сыра, обмакиваю в густую смесь и жарю на сковороде. В итоге получается вариант по-румынски: сочное мясо с румяной корочкой и насыщенным вкусом, от которого реально сложно оторваться.

Получается обалденная вкуснятина: снаружи — хрустящая, ароматная корочка с лёгкой томатной ноткой, а внутри — мягкое и сочное мясо. За счёт сыра и зелени панировка выходит насыщенной и очень аппетитной, а кусочки получаются румяными и красивыми, как из хорошего ресторана.

Для приготовления вам понадобится: свинина (мякоть) — 800 г, томатная паста — 2 ст. ложки, сыр твёрдый — 100 г, яйца — 2 шт., растительное масло — 200 мл, мука — 3 ст. ложки, укроп и петрушка — 2 ст. ложки, соль, чеснок и перец — по вкусу, специи — по вкусу.

Свинину нарежьте порционными кусками, слегка отбейте, посолите, поперчите и добавьте специи.

Яйца смешайте с томатной пастой и щепоткой соли, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, тёртый сыр и муку, перемешайте до густой однородной массы.

Каждый кусочек мяса сначала обваляйте в муке, затем окуните в приготовленную смесь и сразу выкладывайте на разогретую сковороду. Обжаривайте по 1–2 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.

