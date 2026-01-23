Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:00

Никаких больше «Красных бархатов»! Вместо этого торт «Шелк»: шоколадно-ванильные коржи и миндальный крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Никаких больше «Красных бархатов»! Торт «Шелк»: шоколадно-ванильные коржи и миндальный крем. Это гениально просто и невероятно вкусно: изысканный десерт с идеальным балансом, где тонкий аромат миндаля встречается с благородной горчинкой какао.

Получается обалденная вкуснятина: два вида нежных, влажных и пористых бисквитов — ванильный и шоколадный, прослоенных бархатисто-миндальным кремом, который буквально тает во рту, создавая ощущение шелковой мягкости.

Для приготовления вам понадобится: для ванильного бисквита: 3 яйца, 100 г сахара, 90 г муки, щепотка ванилина. Для шоколадного бисквита: те же ингредиенты плюс 20 г какао. Для крема: 250 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 100 г молотого миндаля (или миндальной муки), 2-3 ст. л. молока. Раздельно взбейте яйца с сахаром для двух видов теста, аккуратно вмешайте муку. Выпеките два тонких коржа разных цветов. Для крема взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте молотый миндаль и молоко для нужной консистенции. Коржи разрежьте пополам. Собирайте торт, чередуя шоколадные и ванильные коржи и обильно промазывая их кремом. Внешнюю сторону торта также покройте кремом. Дайте настояться в холодильнике 6–8 часов. Украсьте тертым шоколадом или цельным миндалем.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
торты
десерты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
