14 декабря 2025 в 16:00

Никаких больше гарниров и запеканок. По праздникам у нас эмпадао — португальский пирог с грудкой и хрустящей корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В португальской и бразильской кухне, знаменитой своими яркими вкусами и щедрыми порциями, эмпадао де франго занимает особое место. Это не просто пирог, а настоящее кулинарное воплощение домашнего уюта и гостеприимства. В отличие от своих меньших собратьев — жареных или печеных эмпанадас, — эмпадао представляет собой большой, сытный закрытый пирог, который принято подавать на обеденный или праздничный стол, разрезая на порции. Его начинка — это всегда сочная, ароматная смесь курицы с овощами и специями, а нежное, рассыпчатое тесто идеально контрастирует с пряной сердцевиной. Это блюдо, которое собирает семью вокруг стола.

Для теста потребуется: 500 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. соли. Для начинки: 600 г куриного филе, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 помидор, 100 г зеленого горошка, 100 г кукурузы, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец, зелень по вкусу, 100 мл куриного бульона.

Начинка готовится первой. Мелко нарезанные лук и чеснок обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанную мелкими кубиками курицу и обжарьте до побеления. Введите томатную пасту, нарезанный помидор без кожицы, горошек и кукурузу. Влейте бульон, потушите 10-15 минут до загустения, приправьте и остудите. Для теста масло натрите в муку с солью, добавьте яйца и замесите гладкое тесто. Разделите его на две части. Раскатайте одну часть и выложите в смазанную форму, распределите остывшую начинку. Накройте второй частью раскатанного теста, защипните края. Смажьте верх взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
пироги
кулинария
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
