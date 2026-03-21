Никаких больше чебуреков и хачапури. Готовлю пирог с курицей и картошкой — сочнее самсы и в два раза быстрее

Беру готовое слоеное тесто, куриное бедро и картофель — и готовлю невероятно сочный пирог, который по вкусу напоминает любимую самсу. Его необычность в маленькой хитрости — добавлении воды прямо внутрь перед выпечкой, благодаря чему начинка получается невероятно сочной, а тесто — хрустящим и слоистым.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое слоистое тесто с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — нежнейшая курица с мягким картофелем и ароматным луком, пропитанные сливочным маслом и специями. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете его остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 350 граммов куриного филе (лучше бедра), 2-3 средние картофелины, 1 крупная луковица, 30 граммов сливочного масла, соль и черный перец по вкусу, 100 миллилитров воды.

Курицу, картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, посолите, поперчите, перемешайте. Тесто раскатайте в пласт, выложите начинку в центр, соберите края кверху, формируя пирог. Сделайте небольшое отверстие сверху и влейте внутрь воду. Защипните края, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35–40 минут до румяной корочки.

