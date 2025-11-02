Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 06:30

Никакие рестораны не нужны, когда есть этот рецепт: свиные рёбра в пиве и глазировке — это обалденно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Никакие рестораны не нужны, когда есть этот рецепт: свиные рёбра в пиве и глазировке — это обалденно вкусно. Мечтаете о сочном мясе, которое тает во рту? Забудьте про ресторанные изыски — приготовьте свиные рёбрышки в пивном маринаде! Это блюдо покоряет с первого кусочка: ароматные, нежные, с лёгкой пикантной ноткой и аппетитной глазурью. Идеальный вариант для дружеских посиделок или семейного ужина — гости будут в восторге, а вы удивитесь, насколько просто это готовится.

Возьмите килограмм свиных рёбер и нарежьте на порционные куски — по 2–3 косточки. Обжарьте их на раскалённом масле до золотистой корочки: примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Потом добавьте в сковороду измельчённый чеснок (3 зубчика) и тонкие ломтики свежего имбиря (4 штуки), обжарьте минуту. Влейте 500 мл тёмного пива, добавьте столовую ложку соевого соуса, 5–6 горошин перца, половину чайной ложки молотого чёрного перца и чайную ложку соли. Накройте крышкой и тушите на медленном огне полтора часа. В финале снимите крышку, увеличьте огонь и выпарите лишнюю жидкость за 10–15 минут — так рёбра покроются аппетитной глазурью. Подавайте, украсив свежей петрушкой. Аромат и вкус того стоят!

Ранее мы готовили гречневые ежики с фаршем. Так просто, но все будут просить добавки.

Ольга Шмырева
